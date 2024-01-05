Göztepe, İsveçli oyuncu Lundqvist\'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos'ta mücadele etti.