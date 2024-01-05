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Göztepe, İsveçli oyuncu Lundqvist'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Göztepe, İsveçli oyuncu Lundqvist'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i transfer etti. Göztepe Kulübü, 1997 doğumlu Lundqvist ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Lundqvist, daha önce Norveç, Hollanda ve Yunanistan'da çeşitli takımlarda forma giymişti.

Göztepe, İsveçli oyuncu Lundqvist\'i kadrosuna kattı
05.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:34
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu Lundqvist'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos'ta mücadele etti.

Kaynak: AA
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