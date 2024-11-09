Göztepe, Konyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Göztepe, Konyaspor'u Ağırlıyor

Göztepe, Konyaspor\'u Ağırlıyor

Göztepe, Konyaspor ile evinde 5. iç saha galibiyetini hedefliyor. Biletler tükendi.

09.11.2024 10:29
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SÜPER Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe, yarın üst üste 5'inci iç saha galibiyetini almak için Konyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde cezası süren Dennis ve sakatlanan Fofana forma giyemeyecek. Cezası biten Solet ile iyileşen Romulo ise teknik direktör Stanimir Stoilov şans verirse sahaya dönecek.

Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi 350 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan az sayıda biletin tamamı tükendi. Açıklanan rakamlara göre satışa çıkan bin 105 kişilik deplasman biletlerinin tamamını da Konyaspor taraftarları satın aldı. Sezon başında 16 bin civarında kombine bilet satan Göztepe'de stadın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Ligde Göztepe'nin 15, Konyaspor'un ise 1 maç fazlasıyla 14 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA

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