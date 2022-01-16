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Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

16.01.2022 17:32
Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, 1 günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmana dar alan çalışmalarıyla devam etti.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Göztepe, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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