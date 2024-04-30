Göztepe, Stoilov ile Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Göztepe, Stoilov ile Süper Lig'e yükseldi

Göztepe, Stoilov ile Süper Lig\'e yükseldi

Trendyol 1. Lig'de Göztepe'nin başında 20 maçna çıkan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde en önemli payın sahibi oldu. Bulgar teknik adam, maç başına 2.3 puan ortalaması tutturarak da önemli bir başarıya imza attı.

30.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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Trendyol 1. Lig'de Göztepe'nin başında 20 maçna çıkan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde en önemli payın sahibi oldu. Bulgar teknik adam, maç başına 2.3 puan ortalaması tutturarak da önemli bir başarıya imza attı.

Trendyol 1. Lig'de sezona Sırp teknik adam Radomir Kokovic ile başlayan Göztepe, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı. Daha sonra çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile üst üste oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberliğe imza atarak önemli seri yakaladı. Bu sonuçlara rağmen 11. haftada Kocaelispor ve 12. haftadaki Erzurumspor FK mağlubiyetleri yol ayrımını kaçınılmaz hale getirdi.

Stoilov geldi, şampiyonluk geldi

Radomir Kokovic'ten sonra boşalan teknik adamlık görevine tek aday belirleyen Göztepe, önemli bir proje ve hedefler sunarak Stanimir Stoilov'un kapısını çaldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Bulgar teknik adamla anlaşan sarı-kırmızılılar, 57 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirdi. 13. haftada göreve başlayan ve takımı 6. sırada devralan Stanimir Stoilov, iyi bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılılarla 20 maça çıkan 56 yaşındaki teknik adam, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Bulgar teknik adam yönetiminde 46 puan toplayan Göztepe, maç başına da 2.3 puan ortalaması tutturarak takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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