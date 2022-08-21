Göztepe taraftarından muhteşem koreografi - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe taraftarından muhteşem koreografi

21.08.2022 23:08
Göztepe taraftarından muhteşem koreografi

Göztepe taraftarı, Erzurumspor maçı öncesinde kale arasında yaptıkları koreografiyle görsel bir şova imza attı.

Göztepe taraftarı, Erzurumspor maçı öncesinde kale arasında yaptıkları koreografiyle görsel bir şova imza attı. Koreografide Göztepe'nin 1960'lı yılların sonunda elde ettiği Avrupa başarılarının gazete kupürlerine yansıyan haberlerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Göztepe'nin Erzurumspor FK'yi konuk ettiği maç öncesinde Göztepe taraftarı muhteşem bir koreografi hazırladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni esnasında kale arası tribünün tamamını kapsayan bir koreografi yaptı. Koreografide Göztepe'nin 60'lı yılların sonunda Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlara ve sonuçların dönemin gazete kupürlerine yansıyan haberlere yer verildi. Koreografinin orta kısmında ise dev bir Göztepe arması yer aldı. Koreografinin açılmasıyla beraber tüm taraftarlar söyledikleri tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde Göztepe seri galibiyet peşinde Göztepe seri galibiyet peşinde
Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe taraftarından muhteşem koreografi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
20:44 Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0
20:43 Şarkıcı İrem Derici'den konser sonrası paylaşım: Gece 02.00'ye kadar duş alsam ancak paklanırım
20:21 Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0
20:17 6'lı masadan toplantı sonrası açıklama: Ortak adayımız herkesin cumhurbaşkanı olacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 23:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe taraftarından muhteşem koreografi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement