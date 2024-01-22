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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk yarıda daha fazla gol atmalıydık - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk yarıda daha fazla gol atmalıydık

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ümraniyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının ilk yarıda daha fazla gol atması gerektiğini belirtti. Stoilov, ayrıca takımının oyununu daha da geliştirmesi gerektiğini ve hataları tekrarlamamak adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk yarıda daha fazla gol atmalıydık
22.01.2024 - 23:56,
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ümraniyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir galibiyetti. İlk 30 dakika istediğimiz gibi dinamik bir oyun vardı ama ilk yarının 3-0 veya 4-0 olması gerekiyordu. İkinci yarıda ise rakibimize daha fazla boşluk verdik ama bu bize kontra atak yapma fırsatı verdi ve 2 gol daha attık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Takımıma oynatmak istediğim oyun, oyunu domine eden ve daha özgüvenli oynayan bir oyun anlayışına sahip. 4-1'lik skoru da çok iyi olarak görmüyorum. Takımımın oyunu domine etmesini ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol etmesini istiyorum. Bugün savunmada bazı hatalar yaptık. Bu hataları tekrarlamamak adına çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Skor olarak çok iyi bir skor olabilir ama oyun anlamında daha da gelişmemiz gerekiyor. İyi bir yolda devam ediyoruz. Bu hafta 3 maç oynadık. Yorgunluğumuzun sebebi hafta içi oynadığımız 120 dakikalık Konyaspor maçı olabilir ama bu kesinlikle bir bahane olamaz. Taraftarlarımız evimizde bizi desteklemeye geldi. O yüzden her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Son olarak, oyuncularım bugün sahaya hem duygularını hem de güçlerini koydu. Bazı oyuncularımız sakat bazı oyuncularımız ise hastaydı ama bugün oyuncularımız sahada her şeyini verdi ve bize galibiyeti getiren buydu" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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