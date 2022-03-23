Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen! - Son Dakika
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Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!

23.03.2022 15:37

Göztepe'yi almak isteyen Abramovich'e bir rakip çıktı. Brentford takımının kurucusu Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen'in Galatasaray ile 6 aydır resmi olarak görüştüğü öğrenildi.

Danimarka ekiplerinden Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere'ye çeviren Ankerse, Brendford takımında görev aldı.

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PREMİER LİG'E ÇIKARDI

Tam 6 yıl boyunca Brendford'u yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022'de Southampton'ın sahibi oldu. Ankersen'in 6 aydır ise Göztepe ile görüştüğü ifade edildi. Ankersen'in iki defa İzmir'e geldiği, Gürsel Aksel Stadı, Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sepil'in misafiri olarak kaldı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Rasmus Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapacağı kaydedildi.

TAM BİR FUTBOL AKLI

Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu. Ankersen; Moopey, Benrahma, Watkins, Mbuemo gibi futbolcuları keşfeden ve İngiltere'ye kazandıran bir futbol aklı.

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Midtjylland, Danimarka, England, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen! - Son Dakika


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