Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz" - Son Dakika

- Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz"

İZMİR - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, güzel bir maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, açıklamalarda bulundu.

Groenendijck, "Başarılı gidişatımız devam ediyor. Güzel bir maçı geride bıraktık ve 3 puanı aldık. Kendimiz, eleştirecek olursak; rakibi doksan dakika hayatta tutan bizdik. Elimizde gelen fırsatları kaçırmaksak ilk yarıda fişi çekebilirdik. Bunu yapamadık ve rakip bu yüzden üzerimize geldi. 3 puan almak en önemlisiydi. 44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyorum. Şimdilik 3 puan ve iyi gidişatın zevkine varıp keyfini çıkaralım. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatay maçına konsantre olacağız. O maçın ardından da kalan 7 haftanın bize neler getireceğini göreceğiz" diye konuştu.