Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz"

02.04.2022 18:48

- Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, güzel bir maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize...

- Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz"

İZMİR - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, güzel bir maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijck, açıklamalarda bulundu.

Groenendijck, "Başarılı gidişatımız devam ediyor. Güzel bir maçı geride bıraktık ve 3 puanı aldık. Kendimiz, eleştirecek olursak; rakibi doksan dakika hayatta tutan bizdik. Elimizde gelen fırsatları kaçırmaksak ilk yarıda fişi çekebilirdik. Bunu yapamadık ve rakip bu yüzden üzerimize geldi. 3 puan almak en önemlisiydi. 44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyorum. Şimdilik 3 puan ve iyi gidişatın zevkine varıp keyfini çıkaralım. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatay maçına konsantre olacağız. O maçın ardından da kalan 7 haftanın bize neler getireceğini göreceğiz" diye konuştu.

Groenendijck: 44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz
Groenendijck: 44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz
Groenendijck: 44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz

YORUMLAR
500
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz Fatih Özgökçen: 'Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz' Fatih Özgökçen: 'Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Groenendijck: '44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: Groenendijck: "44 puan yeterli görünebilir ama biz daha fazlasını yaşatmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement