Gümüşhane'de Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında sporcu seçmeleri başladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında sporcu seçmeleri başladı

03.03.2022 12:21
Gümüşhane'de Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında sporcu seçmeleri başladı

Türkiye Atletizm Federasyonunun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 3 ayrı yaş kategorisinde sporcu seçmeleri başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 3 ayrı yaş kategorisinde sporcu seçmeleri başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Torul Kaymakamlığı ve Torul Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen seçmelerin ilk ayağında, 2008 doğumlu sporcular 2500 metrede, 2009 doğumlu sporcular 1500 metrede ve 2010 doğumlu sporcular 1000 metrede ter döktü.

Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nden ilçe merkezine kadar devam eden parkurda derece elde eden sporcular, bir sonraki seçmelere katılmaya hak kazandı.

Sporcuların aileleri ve antrenörlerinin de takip ettiği seçmelerde, 2008 doğumlu erkeklerde birinci Samet Kurt, ikinci Eren Sivri, üçüncü Hasan Can Kandaz, dördüncü Sezer Odabaşı, 2008 doğumlu kızlarda birinci Ceren Nişli, ikinci Sıla Aydın, üçüncü Tuana Polat ve dördüncü Feyzanur Küçüköner oldu.

2009 doğumlu kızlarda Nurdan Özkan birinciliği, Sudenur Gül ikinciliği, Yaren Sivri üçüncülüğü, erkeklerde ise Enbiya Aydın birinciliği, Emre Tonyalı ikinciliği, Metehan Şaş üçüncülüğü ve Mert Tuncel dördüncülüğü elde etti.

2010 doğumlu erkeklerde Hasan Bayrak birinci, Burak Tuncer ikinci, Tunahan Döner üçüncü, Mehmet Türk dördüncü olurken kızlarda birinciliği Melisa Altıparmak, ikinciliği Cennet Sivri, üçüncülüğü Nurten Dede ve dördüncülüğü Ceren Demirci kazandı.

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Gümüşhane, Atletizm, Hisarcık, Torul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gümüşhane'de Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında sporcu seçmeleri başladı - Son Dakika


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