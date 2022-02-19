Üye Girişi
Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi - Son Dakika

Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi

19.02.2022 21:51
Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi

TFF 3. Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Metin İlhan'la yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Metin İlhan'la yollar ayrıldı.

Bugün sahasında oynadığı Ağrı 1970 Spor'a 3-2 yenilen Gümüşhane Sportif Faaliyetler teknik direktör Metin İlhan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Metin İlhan ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Ekim ayında takımın başına getirilen Metin İlhan yönetimindeki Gümüşhane Sportif Faaliyetler, oynadığı 13 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan topladı. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Ağrı 1970 Spor: 3 TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 Ağrı 1970 Spor: 3 Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol Federasyonu, Metin İlhan, Gümüşhane, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:58:53. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement