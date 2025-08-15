Günay Güvenç'in Sözleşmesi Uzatıldı

? Galatasaray Kulübü, kaleci Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.

Galatasaray'da toplam 21 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.