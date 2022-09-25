Para Halter Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Para Halter Avrupa Şampiyonası

25.09.2022 22:44
Para Halter Avrupa Şampiyonası

Gürcistan'da gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler 8 madalya kazandı.

Gürcistan'da gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler 8 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te 29 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda 59 ve 67 kiloda müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Serkan Çakmaz, 59 kiloda Avrupa ikincisi olurken, aynı zamanda dört farklı kategoride dört gümüş madalya elde etti.

Yasemin Ceylan Baydar ise 67 kiloda Avrupa ikincisi olurken, dört farklı kategoride dört gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada yarın Haydar Ayar ve Sibel Çam mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Halter Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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