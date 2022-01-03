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Hakan Keleş: "Ligi iyi yerde tamamlamak istiyoruz" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Ligi iyi yerde tamamlamak istiyoruz"

03.01.2022 15:26
Hakan Keleş: "Ligi iyi yerde tamamlamak istiyoruz"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, ligi iyi yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, ligi iyi yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in ikinci yarısında oynayacakları ilk müsabaka olan Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk yarıyla alakalı değerlendirmelerde bulunan Keleş, "İlk devreyi 22 puanla 14. sırada tamamladık. Daha fazla puanlar toplayabilirdik ama bazı şanssız maçlar geçirdik, ikinci yarı bunun telafisini yapacağız. Cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyoruz. Bu süreçte hem takımımızı en iyi şekilde maça hazırlarken, başkanımız, yönetimimiz, sportif direktörümüzle birlikte transfer çalışmalarını da en iyi şekilde yürütüyoruz. İnce eleyip sık dokumamız lazım, transfer zor iş. Özellikle devre arası transferlerinde iyi oyuncuları bulmak kolay değil ama biz bunun için çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Transfer konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keleş, "Eksik olduğumuz bölgeleri biliyoruz, bu bölgelere maddi durumumuz çerçevesinde en iyi, en kaliteli oyuncular alarak, ikinci yarı ligi iyi sıralarda tamamlamak istiyoruz. Önümüzde transfer döneminden önce oynayacağımız önemli bir maç var. Rakibimiz çok güçlü, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Bu maçtan en iyi şekilde Giresun'a dönüp, transfer çalışmalarımızı daha fazla hızlandıracağız. Galatasaray maçından sonra ise evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçı var. İlk yarıdaki maçlardan daha önemli olan ikinci yarı maçları için başta Kasımpaşa maçı olmak üzere tüm evimizde oynayacağımız maçlara büyük Giresunspor taraftarlarını bekliyoruz. Son olarak taraftarlarımız rahat olsun, transfer konusunda çok titiz hareket ederek, çok kaliteli oyuncuları kadromuza katıp, hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu. - GİRESUN

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Spor Toto Süper Lig, Hakan Keleş, Giresunspor, Transfer, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Ligi iyi yerde tamamlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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