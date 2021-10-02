Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de kritik galibiyet

Sezonun 11'inci durak noktasındaki Uluslararası Algarve Pisti'nde ortaya koyduğu performansla birinci olan PATA Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda çok değerli olan puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kritik bir zafer elde etti.

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