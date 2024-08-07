Hacılar Erciyesspor Yeni Sezon Öncesi Transfer Çalışmalarına Başladı

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeni sezonda takımı tecrübeli ve başarılı antrenör Mehmet Susamış'a emanet eden Hacılar Erciyesspor yönetimi ardından iç ve dış transfer çalışmalarına start verdi.

Yeni sezonda zirveye oynayan genç ve dinamik bir kadro oluşturmak isteyen Hacılar Erciyesspor antrenör Mehmet Susamış raporu doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapmaya başladı. Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi dış transferde geçen sezon Yahyalıspor'da şampiyonluk yaşayan Ali Avcı, Samet Kaan Karaca, Ersin İptaş, Kayseri Yolspor'dan Yaşar Çam, Resul Kahriman, Kaymaklı Belediyespor'dan Ali Buğrahan Gökşen, Kayserigücü FK'dan Abdullah Gürbüz ile anlaşma sağlarken iç transferde ise 2006 doğumlu kaleci Fazlı Güner ile yeniden anlaştı. İç transferde 1 dış transferde 7 isim ile anlaşan Hacılar Erciyesspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

"Genç ve dinamik takım oluşturuyoruz"

Genç ve dinamik bir kadro oluşturduklarını belirten Hacılar Erciyesspor yönetici Halil İçöz, "2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Yeni sezon öncesi Hacılar Erciyesspor olarak kolları sıvadık ve çalışmalarımıza başladık. Yeni sezonda genç ve dinamik bir takım oluşturuyoruz. Zor bir sezonun bizi beklediğini biliyoruz ama Hacılar Erciyesspor'un olduğu her yerde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu unutmamak lazım. İnşallah başlayacak olan yeni sezon kazasız, belasız sorunsuz bir şekilde başlayıp ve biter. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz ve prensipte anlaştığımız oyuncular var. Onları da kısa zamanda kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ