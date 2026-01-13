Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Volkswagen Arena'daki törene; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile çok sayıda davetli katıldı.

HALİL UMUT MELER YÖNETTİ, YILDIZ İSİMLER SAHAYA ÇIKTI

Tanıtım kapsamında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği bir gösteri maçı düzenlendi. Eski ünlü futbolcuların da yer aldığı karşılaşmada kırmızı takımın teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman üstlendi.

Kırmızı takımda Osman Aşkın Bak, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Necati Ateş, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin forma giydi.

Beyaz takımın başında ise Rıza Çalımbay yer aldı. Beyaz takımda İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler görev aldı.

GECEYE DAMGA VURAN AN: HACIOSMANOĞLU'NDAN SERDAR AZİZ'E ÇALIM

Gösteri maçında öne çıkan anlardan biri, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Serdar Aziz'e attığı çalım oldu. Tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gören pozisyon sonrası "Başkan iyi top oynuyor" yorumları dikkat çekti.