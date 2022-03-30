Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika
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Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu

30.03.2022 16:31
Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli takımın esi oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli takımın esi oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli Takımımızın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek" denildi. - İSTANBUL

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Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak Yılmaz Tokatlı ve A Milli oyuncular için saygı duruşu yapılacak TFF Merkez Hakem Kurulunun değerlendirme ve gelişim semineri yapıldı TFF Merkez Hakem Kurulunun değerlendirme ve gelişim semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, 4 Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu - Son Dakika
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