Hagi ve Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına geliyor - Son Dakika
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Hagi ve Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına geliyor

16.03.2022 17:27
Hagi ve Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına geliyor

Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına gelecek.

Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Nef'in davetlisi olarak Barcelona maçına gelecek.

Barcelona'nın 2017-2020 yılları arasında, Galatasaray'ın ise 2016'dan bu yana sponsorluğunu sürdüren Nef'ten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılardan önce İspanyol devinin formasını giyen yıldız oyuncuların, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak rövanş maçında tribünde olacakları belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, iki oyuncunun Galatasaray taraftarı için önemine vurgu yaparak, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maç öncesinde iki yıldız futbolcuya plaket takdimi yapılacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

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