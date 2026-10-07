Hakan Akkaya, Cardiff'teki Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Hakan Akkaya, Cardiff'teki Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Hakan Akkaya, Cardiff'teki Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler epe A kategorisi finalinde Bireysel Tarafsız Sporcu Vadim Shenfeld'e yenilerek gümüş madalya kazandı. Federasyonun açıklamasına göre Akkaya, Avrupa ikinciliğini elde etti.
Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi finalinde mücadele etti.
Hakan, Bireysel Tarafsız Sporcu (NPA) Vadim Shenfeld'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Kaynak: AA
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