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Hakan Çalhanoğlu'nun asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi

05.02.2022 22:06
Hakan Çalhanoğlu'nun asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında lider İnter sahasında Milan'a 2-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında lider İnter sahasında Milan'a 2-1 mağlup oldu. Mavi-siyahlı ekip, bu skorla 14 maç aradan sonra ligde mağlubiyet yaşadı.

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider İnter, takipçilerinden Milan ile karşı karşıya geldi. 38'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa gelişen vuran Perisic takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Milan'da Giroud 74 ve 78'inci dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Milan'da Hernandez, 90+5'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

13 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Öte yandan ev sahibi İnter'in 14 maçlık yenilmemezlik serisi de Milan maçıyla son buldu. Ligde son olarak deplasmanda Lazio'ya mağlup olan İnter, ardından oynadığı 14 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez berabere kaldı. Milan karşısında ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşayan mavi-siyahlılar, ayrıca bu sezon ligdeki ilk iç saha mağlubiyetini aldı.


- Inter
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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milli, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi - Son Dakika
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