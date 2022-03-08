Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok - Son Dakika
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Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok

08.03.2022 23:24
Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok

Kulüpler Birliği, bugün Süper Lig ve 1. Lig hakemlerine dair alınan kararlarda herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı'nın hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

MHK'nin 13 hakeme düdük astırmasının yankıları sürüyor. Son olarak Kulüpler Birliği, hakemler için alınan tarihi kararın arkasında kendilerinin olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN YALANLAMA

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8 Mart 2022 Salı günü kamuoyu ile paylaşılan 'Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları' başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı'nın hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem kararında 'Kulüpler Birliği'nin etkisi var' iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok - Son Dakika
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