Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok - Son Dakika

MHK'nin 13 hakeme düdük astırmasının yankıları sürüyor. Son olarak Kulüpler Birliği, hakemler için alınan tarihi kararın arkasında kendilerinin olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN YALANLAMA

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8 Mart 2022 Salı günü kamuoyu ile paylaşılan 'Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları' başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı'nın hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.