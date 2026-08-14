Halil Yeral, Aliağa FK ile Başarıya Odaklandı - Son Dakika
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Halil Yeral, Aliağa FK ile Başarıya Odaklandı

Halil Yeral, Aliağa FK ile Başarıya Odaklandı
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Yeni transfer Halil Yeral, Aliağa FK'da başarılı bir sezon geçirmek istediğini açıkladı.

Aliağa FK'nin yeni transferi 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral, önceliğinin başarılı bir sezon geçirmek olduğunu belirtirken, İzmir ekibinin kendisini uzun süredir takip ettiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. İzmir ekibinin yeni transferi 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral da kamp sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, takıma uyum sürecini kısa sürede atlattığını belirtirken, Afyon kampının da oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

"Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz"

Hazırlık döneminin ilk etabını İzmir'de tamamladıklarını belirten Yeral, takıma uyum sürecini kısa sürede atlattığını ifade ederek, "İlk etap çalışmalarımızı İzmir'de tamamladık. Benim için bu dönem aynı zamanda bir alışma ve adaptasyon süreciydi. Bu süreci iyi bir şekilde geride bıraktığımı düşünüyorum. Şu anda Afyon'da neşeli, güzel ve verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz" dedi.

Aliağa Futbol Kulübü'nü transferinden önce de yakından takip ettiğini söyleyen tecrübeli kaleci, takım içerisindeki atmosferden memnun olduğunu dile getirerek, "Aliağa Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyordum. Takımımızda genç ve tecrübeli oyuncuların oluşturduğu güzel bir kadro yapısı var. Takım içindeki ortam oldukça iyi. Ben de kısa sürede adapte oldum. İlk hedefim burada başarılı bir sezon geçirmek ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğum performansın üzerine çıkmak. Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde ise Süper Lig'de mücadele etmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"İmkanlar çok iyi"

Kariyerinde Akhisarspor formasıyla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Yeral, benzer başarıları sarı-siyahlı forma altında da yaşamak istediğini vurgulayarak, "Akhisarspor'da çok önemli başarılara ve ilklere şahit oldum. Ziraat Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandık, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettik. Kariyerimde çok değerli tecrübeler edindim. Umarım Aliağa Futbol Kulübü formasıyla da önemli başarılara imza atarım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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