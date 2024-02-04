Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanma Fırsatı Sunuyor

Spor

Haliliye Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu spor kurslarından faydalanan öğrenciler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi, lisanslı sporcular yetiştirdiği kurs merkezleri ile gençleri hayallerine hazırlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sportif çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu ile geleceğin genç sporcuları yetiştiriliyor. Lisanslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara büyük ilgi gösteren gençler, uzman eğitmenler nezaretinde hedefleri için ter döküyor. Tekvando ve judo kursuna katılan öğrenciler, ilgilendikleri spor dalının teknik ve uygulamalı taktiklerini öğreniyor. Zamanlarını sporla değerlendiren gençler yeni hobiler kazanırken, tekvando ve judo dalındaki şampiyonalara da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Haliliye Belediyesi bünyesinde aldıkları eğitimlerle çeşitli yarışmalara katıldıklarını ifade eden gençler, hedeflerinin Türkiye ve Dünya şampiyonlukları olduklarını söyleyerek, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7- 14 yaş grubuna yönelik basketbol, voleybol, tekvando, judo, futbol ve yüzme kurslarını devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA