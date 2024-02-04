 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanma Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanma Fırsatı Sunuyor

Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanma Fırsatı Sunuyor

Haliliye Belediyesi'nin gençlere sunduğu spor kurslarından faydalanan öğrenciler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor. Belediye, lisanslı sporcular yetiştirdiği kurs merkezleri ile gençleri hayallerine hazırlamaya devam ediyor.

04.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu spor kurslarından faydalanan öğrenciler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi, lisanslı sporcular yetiştirdiği kurs merkezleri ile gençleri hayallerine hazırlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sportif çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu ile geleceğin genç sporcuları yetiştiriliyor. Lisanslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara büyük ilgi gösteren gençler, uzman eğitmenler nezaretinde hedefleri için ter döküyor. Tekvando ve judo kursuna katılan öğrenciler, ilgilendikleri spor dalının teknik ve uygulamalı taktiklerini öğreniyor. Zamanlarını sporla değerlendiren gençler yeni hobiler kazanırken, tekvando ve judo dalındaki şampiyonalara da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Haliliye Belediyesi bünyesinde aldıkları eğitimlerle çeşitli yarışmalara katıldıklarını ifade eden gençler, hedeflerinin Türkiye ve Dünya şampiyonlukları olduklarını söyleyerek, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7- 14 yaş grubuna yönelik basketbol, voleybol, tekvando, judo, futbol ve yüzme kurslarını devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak
    11:12 Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

    İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

  • Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek
    10:51 Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek

    Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

  • İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
    10:43 İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

    Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma
    10:29 İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

    İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.

  • Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı
    09:51 Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet'e ait helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı. Öte yandan düşen helikopterin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin enkazı ve ekipleri yoğun çalışması dikkat çekti.

  • Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi
    09:50 Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

    Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.

  • Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin
    09:48 Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin

    Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.

  • Kayıp çaycının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
    09:47 Kayıp çaycının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

    Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür haber alınamayan çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ın, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli Ali Osman K'yi gözaltına aldı ve itiraf ettiği cinayetin ardından cesedin dağlık alana gömüldüğünü söyledi. Yıldırım Uyan'ın cesedini bulma çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanma Fırsatı Sunuyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 11:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanma Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement