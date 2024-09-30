Haliliye Belediyesi Judo Kursları ile Minik Sporcular Yetişiyor - Son Dakika
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Spor

Haliliye Belediyesi Judo Kursları ile Minik Sporcular Yetişiyor

Haliliye Belediyesi Judo Kursları ile Minik Sporcular Yetişiyor

Haliliye Belediyesi, judo kursları aracılığıyla miniklerin sporla tanışmasını sağlıyor. Başkan Mehmet Canpolat'ın destekleriyle gençler, çeşitli spor dallarında eğitim alarak yeteneklerini geliştiriyor. Judoda teknik öğrenen çocuklar, güç ve denge gelişimlerini artırma fırsatı buluyor.

30.09.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Haliliye Belediyesi judo kursu ile sporla tanışan minikler, öğrendikleri tekniklerle gelişimlerine katkı sağlıyor.

Gençlerin sağlıklı ortamlarda spor yapmasını ve sporla tanışmasını hedefleyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın direktifleriyle Haliliye'de salon sporlarına yatırımlar devam ediyor.

Şampiyon sporcular yetiştirme parolası ile açılan spor kursları ile gençler, Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonunda çeşitli spor dallarıyla tanışma imkanı buluyor. Gençler, BESYO ve POMEM kursları ile parkurlara hazırlanırken, 7-14 yaş grubuna yönelik futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve judo kursları ile minikler de yeteneklerini keşfediyor. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği judo kursunda antrenör eşliğinde eğitim alan çocuklar, hakimiyet ve konsantre yeteneklerini geliştiriyor. Judonun üç temel tekniği olan fırlatma, yakalama ve vurma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde güç, esneklik, çeviklik, hız ve denge gelişimlerini de olumlu etkiliyor. Haliliye Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak sunulan spor kurslarıyla hayalleri için mücadele eden minik sporcular, Türkiye ve Dünya'da derece yapmak istediklerini ifade ediyor. Gençler, aldıkları eğitim ve sunulan imkanlardan ötürü Canpolat'a ve ekibine teşekkür ederken, judo öğrencisi Ercan Kaya da, "Türkiye'de iki tane derecem var, hedefim Türkiye Şampiyonu olmak ve Avrupalarda, Dünya'da derece yapabilmek. Sağladığı imkanlar için Mehmet Canpolat'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlere ve çocuklara yönelik spor kurslarına kayıtların devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Yerel Yönetim, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haliliye Belediyesi Judo Kursları ile Minik Sporcular Yetişiyor - Son Dakika

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