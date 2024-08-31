Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Halime Yıldız, Çinli rakibine mağlup oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki üçüncü maçında Çinli rakibi Zuxian Xiao'ya 2-0 mağlup oldu.
Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, üçüncü maçında Çinli sporcu Xiao ile karşılaştı.
Çeyrek finale çıkmayı gruptaki ilk iki maçını kazanarak garantileyen Halime, rakibine 21-9 ve 21-10'luk setlerle 2-0 yenildi.
Milli sporcu çeyrek final maçına yarın çıkacak. Halime'nin rakibi, bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak.
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