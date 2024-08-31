Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Halime Yıldız, Çinli rakibine mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Halime Yıldız, Çinli rakibine mağlup oldu

Milli badmintoncu Halime Yıldız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki üçüncü maçında Çinli rakibi Zuxian Xiao'ya 2-0 yenildi. Halime, çeyrek finale çıkmayı garantilemiş olmasına rağmen rakibine 21-9 ve 21-10'luk setlerle mağlup oldu. Çeyrek final maçı için rakibi ise bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

31.08.2024 11:47
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki üçüncü maçında Çinli rakibi Zuxian Xiao'ya 2-0 mağlup oldu.

Porte de La Chapelle Arena'daki badminton müsabakalarında Halime, üçüncü maçında Çinli sporcu Xiao ile karşılaştı.

Çeyrek finale çıkmayı gruptaki ilk iki maçını kazanarak garantileyen Halime, rakibine 21-9 ve 21-10'luk setlerle 2-0 yenildi.

Milli sporcu çeyrek final maçına yarın çıkacak. Halime'nin rakibi, bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

Kaynak: AA

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