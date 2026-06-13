Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı oyuncu Darlan Ferreira Souza ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Darlan. Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Darlan Souza, Halkbank'ta." ifadeleri kullanıldı.
23 yaşında ve 1,93 metre boyundaki Brezilyalı pasör çaprazının 2022 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası ile 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde bronz madalyası bulunuyor. ???????
Son Dakika › Spor › Halkbank Darlan Souza'yı Transfer Etti - Son Dakika
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