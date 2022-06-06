Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Selçuk Keskin, Furkan Aydın , Oğuzhan Karasu, Abdullah Çam, Caner Ergül ve Kübalı Fernando Hernandez Ramos ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 7 sporcuyla yollar ayrıldı - Son Dakika

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