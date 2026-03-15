Halkbank, Spor Toto\'yu 3-2 Yenerek 20. Galibiyetini Aldı

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, İzzet Ünver)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 25-21, 21-25, 25-22, 18-25, 12-15

Süre: 128 dakika (25, 25, 28, 27, 23)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Bu sonuçla Halkbank, ligdeki 20. galibiyetini elde etti. Spor Toto ise 8. kez mağlup oldu.