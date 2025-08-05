Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Umut Özdemir'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Libero Umut Özdemir, 2025-2026 sezonunda Halkbank formasıyla sahada olacak. Yeni sezon öncesi kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
28 yaşındaki Umut Özdemir, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Halkbank, Umut Özdemir ile Anlaştı - Son Dakika
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