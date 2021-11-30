Halkbank yoluna kayıpsız devam ediyor

Bu sezon oynadığı 17 maçtan galibiyetle ayrılan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yoluna namağlup devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Başantrenörü Taner Atik, Balkan Kupası, AXA Sigorta Efeler Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve Challenge Kupası olmak üzere dört kulvarda sahaya çıktıklarını belirterek, "Sezonun başında oynadığımız Balkan Kupası'nı kazandıktan sonra üç gün üst üste oynadığımız AXA Sigorta Kupa Voley grup eleme karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak sezona büyük bir moralle başlamıştık. Efeler Ligi'nde toplamda 10 müsabakaya çıktık ve tamamını kazandık. Bunun yanında, CEV Challenge Kupası'nda da oynadığımız iki maçı alarak toplamda 17 galibiyet üst üste elde etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bu durumdan son derece mutlu olduğunu vurgulayan Taner Atik, şunları kaydetti:

"Seriyi devam ettirmenin ne kadar önemli olduğunun, üst üste kazanılan maçlardan sonra sorumluluğumuzun daha da artığının farkındayım. Sporda kazanılan maçlar değil, kazanılacak maçlar daha önemlidir. Bizim için en önemli karşılaşma bir sonraki maç. Öz güveni yüksek ama aynı zamanda ayakları yere basan, maçların kağıt üzerinde değil sahada kazanılacağını bilen insanlar olarak, bir sonraki maça hiç gevşemeden ve şımarmadan hazırlanıyoruz. Sezon çok uzun, rakiplerimiz çok güçlü. Bu nedenle çok çalışmaya devam edeceğiz."