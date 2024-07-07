Hasan Can Arslan, Bulgaristan'da iki bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Hasan Can Arslan, Bulgaristan'da iki bronz madalya kazandı

Hasan Can Arslan, Bulgaristan\'da iki bronz madalya kazandı

Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenen Forza Hebar U17 Bulgaria Open 2024 Badminton Turnuvası'nda mücadele ettiği kategorilerde ülkemize 2 bronz madalya kazandırdı.

07.07.2024 10:58
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Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenen Forza Hebar U17 Bulgaria Open 2024 Badminton Turnuvası'nda Kayserili sporcu Hasan Can Arslan, iki bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde yapılan şampiyonada milli takımda ülkemizi temsil eden Kayserili sporcu Hasan Can Arslan mücadele ettiği kategorilerde ülkemize 2 bronz madalya kazandırdı. Forza Hebar U17 Bulgaria Open 2024 Badminton Turnuvası'nda Milli sporcu Hasan Can Arslan, Zeynep Değirmenci ile birlikte karışık çiftler kategorisinde üçüncü olurken, tek erkekler kategorisinde de üçüncü olarak iki bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Can Arslan, Bulgaristan'da iki bronz madalya kazandı - Son Dakika

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