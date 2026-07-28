Hasan Kubilay Alcu, Fethiye’de Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Hasan Kubilay Alcu, Fethiye’de Şampiyon Oldu

Hasan Kubilay Alcu, Fethiye’de Şampiyon Oldu
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Fethiye'de düzenlenen boks gecesinde Hasan Kubilay Alcu, Rakibi Ganbarov'u nakavt ederek şampiyon oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Arena Tekin Fight Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde ringe çıkan yenilgisiz profesyonel boksör Hasan Kubilay Alcu, WBA Asia Orta Doğu Şampiyonluk Kemer maçında Rus rakibi Elvin Ganbarov'u 4'üncü rauntta nakavt ederek şampiyon oldu. Fethiye'de gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın önemli profesyonel boks federasyonlarından biri olan WBA Asia'nın Orta Doğu Şampiyonluk Kemeri için mücadele eden Hasan Kubilay Alcu, etkili performansıyla rakibi Elvin Ganbarov'u 4'üncü rauntta nakavt etti.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk kemerini kazanan Alcu, profesyonel boks kariyerindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Büyük ilgi gören organizasyonda ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alarak geceye konseriyle renk kattı. Spor ve müziğin bir araya geldiği etkinlik, çok sayıda sporsever tarafından takip edildi. Gecenin ana sponsorluğunu iş insanı İsmail Tekin üstlendi. Boks gecesine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

Fethiye, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Kubilay Alcu, Fethiye’de Şampiyon Oldu - Son Dakika

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