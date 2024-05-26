Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Hatay Halkının Yüzünü Güldürebildiysem En Büyük Primdir - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Hatay Halkının Yüzünü Güldürebildiysem En Büyük Primdir

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Hatay Halkının Yüzünü Güldürebildiysem En Büyük Primdir

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kalan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, bu galibiyeti Hataylı hemşerilerine armağan ettiğini belirterek, 'Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu' dedi.

26.05.2024 22:04
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kalan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, bu galibiyeti Hataylı hemşerilerine armağan ettiğini belirterek, "Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, konuşmasına, Atatürk'ün 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözünü hatırlatarak başladı. Pulat, "Hatay bir Nijeryalı'nın, bir Kongolu'nun, bir Cezayirli'nin, bir Fransız'ın, Trabzonlu'nun, Batmanlı'nın bu takımdaki tüm onurlu futbolcuların da şahsi meselesi oldu. Bu galibiyet bugün konteynerlerde heyecanla bizi izleyen, dualar gönderen, 100 otobüsle buraya gelen, buradan gelecek bir mutlu haber için gözyaşlarını tutamayan Hataylı hemşerilerime armağan olsun. O kadar mutluyum ki, ilk Gaziantep maçında dedim ki, 'Ben buraya problem üretmeye değil, çözümler bulmaya geldim. Bir gece 01.30'da açılan telefonla buraya sabah 06.00'da geldim. Hatay gerçekten benim hayatımda her zaman çok ayrı yeri olan ve borçlu olduğum bir şehir. Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu. Bunun haricinde hiçbir şey umurumda değil. Hatay'a armağan olsun" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Hatay Halkının Yüzünü Güldürebildiysem En Büyük Primdir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Hatay Halkının Yüzünü Güldürebildiysem En Büyük Primdir - Son Dakika
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