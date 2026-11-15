Hatice Akbaş, 2028'de altın madalya kazanıp 2032 ve 2036'da da ringe çıkmak istiyor - Son Dakika
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Hatice Akbaş, 2028'de altın madalya kazanıp 2032 ve 2036'da da ringe çıkmak istiyor

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Hatice Akbaş, 2028\'de altın madalya kazanıp 2032 ve 2036\'da da ringe çıkmak istiyor
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Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2027 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almak isteyen milli boksör, 2028'de altın madalya, 2032 ve 2036'da da ringe çıkarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında da ringe çıkarak Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.

Çocukluktan itibaren babası ve antrenörü Kerem Akbaş tarafından yetiştirilen 24 yaşındaki milli sporcu, antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda sürdürüyor.

Hatice Akbaş, AA muhabirine, uzun bir hazırlık sürecinin ardından katıldığı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Daha önce 54 kiloda mücadele ettiğini, Avrupa Şampiyonası'nda ise 51 kiloda ringe çıktığını belirten Hatice, sıklet değişikliği nedeniyle hazırlık döneminde zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Antrenörleri Kerem Akbaş ve Elif Şekerci ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan milli sporcu, emeklerinin altın madalyayla karşılık bulduğunu dile getirdi.

Hatice Akbaş, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettiğim, bayrağımızı göndere çektirdiğim ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

"2028 Olimpiyatları hayalim"

Hedeflerine ilişkin bilgi veren Hatice Akbaş, 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği başarıyla olimpiyat kotası almak istediğini anlatan Hatice, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları var. Bu müsabakalara katılıp madalya kazanmak, rengini altına çevirmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda ilk dört sporcuya olimpiyat kotası verilecek. Ben de burada madalya alarak olimpiyatlara katılmak istiyorum. 2028 Olimpiyatları benim hedefim ve hayalim. Orada da yarışıp altın madalya kazanmak, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. 2032 ve 2036'daki olimpiyatlara da katılıp Türkiye'de en fazla olimpiyatlara katılan kadın boksör olarak adımı tarihe altın harflerle yazdırmak istiyorum."

Boksa Malatya'nın Akçadağ ilçesinde başladığını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda finale kadar yükseldiğini hatırlatan Hatice Akbaş, "Ben başarabildim. Diğer kardeşlerim ve sporcu arkadaşlarım da bunu başarabilir. İnanınca yapamayacağımız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Babasının desteğiyle başarıya ulaştı

"Dangal" filmindeki güreşçi kızın hikayesine benzetilen spor yaşamına ilişkin değerlendirmede bulunan Hatice Akbaş, babasıyla birlikte zorlukları aştıklarını anlattı.

Babasının gençliğinde gerçekleştirmek istediği hedefleri kendisiyle birlikte hayata geçirdiğini belirten Hatice, şunları kaydetti:

"Filmdeki hikayeyi babamla birebir yaşadığımızı düşünüyorum. Hem elde ettiğimiz başarılar hem de çektiğimiz zorluklar filmdeki hikayeyle örtüşüyor. Babamın gençliğinde başarmak isteyip başaramadıklarını benimle birlikte başarmak istemesi ve bunları gerçekleştirebilmemiz bizim için çok kıymetli. Birlikte başarabilmek, babamla bu yolda yürümek benim için çok güzel ve anlamlı."

Özellikle kız çocuklarının boks yapmasına yönelik bakış açısının zamanla değiştiğini gördüklerini belirten Hatice, bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası hazırlık döneminde Bayburt, Balıkesir ve Malatya'da kamplar yaptıklarını aktaran milli sporcu, süreçte kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıDünya ŞampiyonasıHatice AkbaşKadınSporSon Dakika

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