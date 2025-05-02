Hatice Akbaş Genç Sporcularla Deneyim Paylaştı

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kariyer yolculuğunu ve karşılaştığı zorlukları anlattı.

Sporcuların sorularını yanıtlayan Hatice Akbaş, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışmak, sabretmek ve hedefine odaklanmak gerekiyor. Ben de birçok engelle karşılaştım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Sizlere tavsiyem disiplinli olun, beslenmenize dikkat edin, önünüze engeller çıkacaktır bunları aşmak için çok çalışın ve azimli olun." ifadelerini kullandı.

Hatice Akbaş, spora verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda Hatice Akbaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi, genç sporcular da milli boksörle hatıra fotoğrafı çektirdi.