Tekvandoda son 2,5 ayda 5 farklı ülkede elde ettiği şampiyonluklarla dünya sıralamasında kendi kategorisinde zirveye çıkan 20 yaşındaki Hatice Pınar Yiğitalp, hem zirvedeki yerini korumak hem de olimpiyat kotasını almak için çalışıyor.

Küçük yaşlarda cimnastiğe başlayan ve boyunun uzun olması nedeniyle antrenörleri tarafından tekvandoya yönlendirilen Hatice Pınar Yiğitalp, birçok şampiyonaya katılıp önemli başarılara imza attı.

Geçen yıldan itibaren büyük kadınlarda mücadele eden Hatice Pınar, bu yıl son 2,5 aylık süreçte 5 ayrı şampiyonada birincilik elde etti.

Kendi kategorisinde Avrupa'nın ardından dünyanın da zirvesine çıkan Hatice Pınar, diğer turnuvalarda da şampiyonluklar alarak hem zirvedeki yerini korumak hem de asıl hedefi olan Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almak istiyor.

Hatice Pınar, 9 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek Grand Slam Challenge'ta altın madalya serüvenini sürdürmeyi hedefliyor.

"Altın madalyalarımın devamını getirmek istiyorum"

Hatice Pınar Yiğitalp, AA muhabirine, 13 yıldır tekvandoyla uğraştığını, 62 kiloda dünya sıralamasında birinci olduğunu söyledi.

Son maçlarının tamamını kazandığını anlatan milli tekvandocu, "Sırbistan'da başladım, Multi Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandım. Daha sonra Almanya, Polonya, Arnavutluk, Yunanistan ve Hırvatistan Açık organizasyonlarında birincilik elde ettim. Şu an önümde Grand Slam Challenge ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. İnşallah ikisinde de birinci olup altın madalyalarımın devamını getirmek istiyorum." dedi.

Hatice Pınar, kendi seviyesini korumak istediğini ve asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, "Yolun sonunda olimpiyat şampiyonu ve herkesten daha iyi olmak istiyorum. Bu yüzden bu maçların hepsinde birinci olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsinin olimpiyat yolunda bir basamak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Kilomuzda dünyanın birinci sırasına geldik"

Başarılı sporcunun antrenörü Murat Işık ise Hatice Pınar ile 4 yıldır çalıştıklarını ifade ederek, "Katıldığımız son 7 organizasyonun beşinde birincilik, birinde ikincilik, birinde de nazar boncuğu alarak puanlarımızı topladık ve şu anda kilomuzda dünyanın birinci sırasına geldik." dedi.

Işık, asıl hedeflerinin olimpiyat olduğunu ancak olimpiyatlara kendilerini götürecek belli bir sürecin bulunduğunu ve katılacakları organizasyonları da kazanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.