Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kg finalinde Ukraynalı rakibi Polina Chernenko'yu mağlup etti. Kethüda bu sonuçla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör Havvanur Kethüda, U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kg final müsabakasında ringe çıkan Havvanur Kethüda, Ukraynalı rakibi Polina Chernenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İHA
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