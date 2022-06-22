Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile 2-2 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'yle karşı karşıya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibin golleri yeni transfer Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan gelirken, Makedon ekibinin gollerini ise Sunday Adetunji (2) kaydetti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 FC Shkupi: 2 - Son Dakika