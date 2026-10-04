Hazırlık maçında Nazilli Şehir Spor ile İncirliova Belediyespor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Hazırlık maçında Nazilli Şehir Spor ile İncirliova Belediyespor 1-1 berabere kaldı

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Hazırlık maçında Nazilli Şehir Spor ile İncirliova Belediyespor 1-1 berabere kaldı
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Nazilli Şehir Spor Kulübü, hazırlık maçında Esat Ergüler Tesisleri'nde ağırladığı İncirliova Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İncirliova 18. dakikada Kadir Babat'ın golüyle öne geçti, Nazilli Şehir Spor 47. dakikada Fatih Selim Süzme'nin golüyle eşitliği sağladı.

Nazilli Şehir Spor Kulübü, hazırlık maçında konuk ettiği İncirliova Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Nazilli Şehir Spor Kulübü, hazırlık maçında PGL temsilcisi İncirliova Belediyespor'u Esat Ergüler Tesisleri'nde ağırladı. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, İncirliova Belediyespor 18. dakikada Kadir Babat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca İncirliova temsilcisi soyunma odasına üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Nazilli Şehir Spor, 47. dakikada Fatih Selim Süzme'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi. Hazırlık karşılaşması Nazilli Şehir Spor 1-1 İncirliova Belediyespor beraberliğiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Esat ErgülerNazilliFutbolSporSon Dakika

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