Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını 31-27 mağlup etti.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 17-11 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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