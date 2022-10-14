Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Yunanistan, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

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