Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

14.10.2022 18:34
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını 31-27 mağlup etti.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını 31-27 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 17-11 önde tamamladı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Yunanistan, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

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