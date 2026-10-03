Hentbol Erkekler Süper Lig 6. haftasında Güneysuspor-Göztepe maçı 26-26 bitti

Hentbol Erkekler Süper Lig 6. haftasında Güneysuspor-Göztepe maçı 26-26 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Güneysuspor ile Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, Güneysu Spor Salonu'nda 26-26 berabere kaldı. İlk yarısı 14-14 sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da çekişmeli geçti ve maç 26-26 beraberlikle bitti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Güneysuspor ile Göztepe Diyet Kapıma Gelsin 26-26 berabere kaldı.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarısı da çekişmeli geçen karşılaşma, 26-26 beraberlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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