Hentbol Millî Takımı, Macaristan'a Mağlup Oldu
Hentbol Millî Takımı, Macaristan'a Mağlup Oldu

Hentbol Millî Takımı, Macaristan'a Mağlup Oldu
08.04.2026 21:59
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup'ta Macaristan'a 42-23 yenilerek mücadeleyi kaybetti.

TÜRKİYE A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki 5'inci maçında Macaristan'a 42-23 mağlup oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki 5'inci maçında Aksaray Hasandağı Spor Salonu'nda Macaristan ile karşılaştı. Maçı Genc Bujipi –Getoar Bujipi hakem çifti yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 22-14 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, mücadeleyi 42-23 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekipte Bilgenur Öztürk Yıldırım 8, Gülcan Tügel 3, Akgün Göktepe 2, İskit Çalışkan 2, Beyzanur Türkyılmaz 2, Döne Gül Bozdoğan 2, Nil Şengöçen 2, Edanur Burhan 1 ve Ceylan Aydemir 1'er gol kaydetti.

Kaynak: DHA

Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Millî Takımı, Macaristan'a Mağlup Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Hentbol Millî Takımı, Macaristan'a Mağlup Oldu - Son Dakika
