Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı

25.05.2022 13:18
Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen "Hentbol Pazarlama Zirvesi", Ankara'da yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen "Hentbol Pazarlama Zirvesi", Ankara'da yapıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, federasyonun merkez binasında gerçekleşen organizasyonun açılış konuşmasında, çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Göreve geldiklerin günden bu yana 6 aylık periyotta yapılanları özetleyen Kılıç, "Hentbolumuzda çok pozitif gelişmeler var. THF Gelişim Direktörlüğünü kurduk, bununla birlikte altyapılarda çalışmalar yaptık. Eğitimcilerin eğitilmesiyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Hentbol Akademisini hayata geçirmeye başladık. Çok heyecanlıyız. 8-12 yaş grubu çocuklara dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Altyapılara sürekli destek olmak için arzumuz var. Kaynaklarımızın önemli bölümünü buraya ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Hakem ve gözlemcilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Kılıç, federasyonun sosyal medya hesaplarının da ciddi bir takipçi ve izlenme artışı yakaladığını söyledi.

Uğur Kılıç, basketbolda Anadolu Efes'in, voleybolda da VakıfBank'ın Avrupa şampiyonluğunu kutlayarak, "Anadolu Efes ve VakıfBank'la gurur duyuyoruz. Hentbolun da bu başarılara ihtiyacı var. Vizyonumuzu, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Daha farklı vizyon ve daha büyük hedefle hareket etmeliyiz. Hentbolda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak güce sahip bir ülkemiz ve ekonomimiz var. Gururla alkışladığımız branşların bizi alkışlamasını gururla seyredebiliriz.

Zirvede, Result Sports Türkiye Yönetici Ortağı Türker Emre Akgül, Kadir Has Spor Çalışmaları Merkezi Direktörü Emir Güney, Başakşehir Futbol Kulübü Sosyal Medya Koordinatörü Gökhan Yılmaz, Talent 360 Pro Kurucu Genel Müdürü Burak Yeşilcan da konuşmacı olarak deneyimlerini anlattı.

YORUMLAR
500
CHP'li Ünsal: 'Türkiye hızla fakirleşiyor' CHP'li Ünsal: 'Türkiye hızla fakirleşiyor' Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda
Kaynak: AA

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement