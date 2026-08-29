Hentbol Süper Lig'de İlk Hafta Maç Sonuçları
2026-2027 sezonunda 4 maç oynandı, sonuçlar belli oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 4 maç oynandı.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 34-38
Beşiktaş-Giresunspor: 43-22
Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor: 39-26
İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor: 32-28
Kaynak: AA
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