Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, Göztepe'yi 31-24 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında İstanbul Gençlikspor, kendi sahasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 31-24 mağlup etti. THF Serdar Seymen Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 17-12 önde bitiren ev sahibi, üstünlüğünü sürdürerek galip geldi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 31-24 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını İstanbul temsilcisi, 17-12 önde bitirdi.
Üstün oyununu sürdüren İstanbul Gençlikspor, rakibini 31-24 mağlup etti.
Kaynak: AA
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