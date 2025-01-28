Hentbolda Avrupa Şampiyonası Grupları Belirlendi

Spor

17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki grupları belli oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekimlerinde 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı A Grubu'nda İspanya, Danimarka ve İsveç ile eşleşirken; 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın F Grubu'ndaki rakipleri ise Hırvatistan, Hollanda ve Avusturya oldu.

Karadağ'ın Podgorica kentinde oynanacak şampiyonada müsabakalar 19 yaş altı kategorisinde 9-20 Temmuz, 17 yaş altı kategorisinde de 30 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonalar 24 takımın katılımıyla, dörderli 6 grup şeklinde oynanacak.