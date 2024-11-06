Hentbolda Avusturya Maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçına Bregenz kentinde çıkacak. Rieden-Vorkloster Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Türkiye, ikinci maçını ise 10 Kasım Pazar günü Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile yapacak.
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