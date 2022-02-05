Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Abdullah İlik, Samet Yetkin
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 9, Aysel Bakır 2, Esma Çelen Türk 7, Nisa Yalçın 5, Nur Nihan Dabakoğlu 15, Melike Yalçınkaya 15, Modiri 13, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya
OGM Ormanspor: Robinson 20, Hilal Halaç 1, Nilay Kartaltepe 3, Sevgi Uzun 23, Meltem Avcı 5, Cowan 11, Damla Gezgin 17, Nazlı Bircan Gökdemir 11, Lucet 10, Dide Müge Yazıcı
1. Periyot: 13-28
Devre: 34-53
3. Periyot: 49-77
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 101-66 yendi.
Kaynak: AA
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