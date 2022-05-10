Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti

10.05.2022 20:58
Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Göksun Öz, Berk KurtulmuşFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 21, Iagupova 13, Sabally 10, Stokes 4, Williams 21, Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 1, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Elif İstanbulluoğlu 2, Banu ŞimşekÇBK MERSİN...

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Göksun Öz, Berk KurtulmuşFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 21, Iagupova 13, Sabally 10, Stokes 4, Williams 21, Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 1, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Elif İstanbulluoğlu 2, Banu ŞimşekÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Sinem Ataş 2, Boner 13, Zellous 19, Baric 2, Esra Ural Topuz 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş, Yeliz Doğan1'İNCİ PERİYOT: 28-13İLK YARI: 51-333'ÜNCÜ PERİYOT: 73-475 FAUL: 37.06 Sabally (Fenerbahçe Safiport)Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 90-55 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-33 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte McBride ve Williams kaydettikleri 21'er sayı ile mücadelenin en skorer isimleri oldu. Deplasman ekibinde ise Zellous 19 sayı üretti.Final serisinde ikinci maç, 12 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

- İstanbul
Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti

YORUMLAR
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Olcay Çakır Turgut, Kaan Büyükçil, Fenerbahçe, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport, final serisinde 1-0 öne geçti - Son Dakika


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