Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu - Son Dakika
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Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşları ve teknik ekiple birlikte kutladı. Torreira, büyük ilgi gören doğum günü partisiyle ilgili paylaşım yaptı. Deneyimli orta sahanın özellikle Dries Mertens ile olan fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

11.02.2025 23:27
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekanda kutladı. Büyük partiye futbolcuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

OKAN BURUK VE TORREİRA DANS ETTİ

Bir restoran-barda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar büyük ilgi gördü. Futbolcuların keyifli dakikaları sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgili gördü.

Herkes bu paylaşımı konuşuyor. Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı olay oldu

BÜTÜN TAKIM ORADAYDI

Galatasaraylı futbolcuların eksiksiz katıldığı gecede, sarı-kırmızılıların diğer branşlarında forma giyen isimler de katıldı. Torreira için hazırlanan sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Kutlamadan birçok görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Herkes bu paylaşımı konuşuyor. Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı olay oldu

TORREIRA PAYLAŞIM YAPTI: MERTENS İLE FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Öte yandan Lucas Torreira, Instagram hesabından 29. yaşını kutladığı partiye ilişkin "Ailede parti! Harika insalarla çevrili. Sevgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürler." notuyla birçok fotoğraf paylaştı. Söz konusu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulurken, Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o fotoğraf;

Herkes bu paylaşımı konuşuyor. Torreira'nın Mertens ile olan fotoğrafı olay oldu
Herkes Torreira\'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Lucas Torreira, Dries Mertens, Galatasaray, Okan Buruk, Doğum Günü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (32)

  • Ali Veli:
    gaysaray 154 -6 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Editör beğeni sayılarını aniden 50 150 300 değiştiriyor. Özellikle "fetö" ve hakaret içerikli yorumlarda beğeni sayısını arttırıyor. mesut ve birkaç ismi kullanarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edici şeyler yazıp tepeye çıkarıyor. AVUKAT varsa Terör Örgütü seviciliği ve manipüle edici işler yapan siteyi şikayet edebilir mi lütfen? 65 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    legebeteli gvtlar Allah sizi bildiği gibi yapsın inşallah 57 0 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Eşcinsel 50 -1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Boşuna Gaysaray demiyoz oğlum 38 -3 Yanıtla
  • Hasib:
    Örgüt ve hakaret yorumlarını hem kendiniz yazıyorsunuz hem de yazanlarınkini en yukarı çıkarıyorsunuz. Bu ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalışıyorsunuz. Dün FB ve GS iki taraftarından biri diğerini silahla öldürdü haberi okudum. Herkese sesleniyorum ailenizin de başına gelebilir, halkı kıştırtmayın, yapmayın, vebale girmeyin. Ve halkı kin ve düşmanlığa sevk eden başta TERÖR örgütü yorumlarının hepsini devlete şikayet edin, lütfen üşenmeyin. Eninde sonunda ceza uygulanıyor. 34 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Gey bunlar :)) 34 -1 Yanıtla
  • carliitom@hotmail.com:
    lgbt liler 18 10 Yanıtla
  • Ali :
    Gaysarayin Topla Partisine Hosgeldiniz. Bos buldugunuz yeri doldurun, acik kalmasin 8 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal 25. Şampiyonluk Yolda Geliyor KAP'ak Olsun 14 2 Yanıtla
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